El universo cinematográfico de Marvel no deja de crecer y conquistar a todo tipo de público demográfico. Una de las películas más novedosas dentro de la Fase 4 es Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Sin embargo, el proyecto tuvo un percance relacionado a la pandemia de coronavirus, la cual ha afectado negativamente a la industria del cine. En consecuencia, Marvel Studios está perdiendo US$ 300 000 dólares al día por la suspensión de las grabaciones.

A través de un comunicado, el equipo de producción de Shang-Chi reveló que una fracción del rodaje se encontraba suspendida debido que el director, Destin Daniel Cretton, podía tener el COVID-19.

“Como muchos sabréis, nuestro director acaba de tener un hijo. Quería tener cuidado especial dada la actual situación y decidió hacerse hoy la prueba. Actualmente está aislado [...] Mientras espera los resultados de la prueba, vamos a suspender la primera unidad de producción por cautela", informaron.

Destin Daniel Cretton es un director de cine conocido por su trabajo en Short term 12, The glass castle y Just mercy. En las tres mencionadas, el cineasta colaboró con Brie Larson, quien ahora interpreta a la poderosa Capitana Marvel.

¿De qué tratará Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos?

Por el momento, se desconoce cualquier detalle sobre la trama, pero sí se presume que se trataría de una nueva Black Panther para Marvel, dando visibilidad a la comunidad asiática.

Al respecto, el cineasta ya había explicado que no quería contribuir a ningún estereotipo asiático. "Esperamos poder mostrar diferentes visiones tanto de asiáticos-americanos, como de chinos-americanos”, subrayó.