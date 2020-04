La cuarta temporada de La casa de papel apenas se acaba de estrenar en Netflix y ya se está hablando de lo que vendrá en la próxima entrega. Esta parte de la historia, gracias al juego temporal de sus creadores, nos ha regalado una de las mejores escenas de toda la serie: la boda de Berlín y Tatiana. Pero, ¿quién es ella?

La joven apareció por primera vez como la novia del hermano del ‘Profesor’ en la tercera parte de la historia. Ella es una pianista y ladrona profesional. Posteriormente, la pareja se casa en una íntima, pero majestuosa boda italiana de la que todos parecen haber quedado maravillados.

En ese entonces ya se planeaban los robos al Banco de España y la Casa de Moneda y Timbre. Se había dispuesto que al hacerlo, ningún vínculo emocional o amoroso debería darse entre el equipo para concentrarse enteramente en la misión que les esperaba, regla que ninguno ha podido respetar desde que inició la ficción española.

Por ello, cuando Berlín le cuenta que no hay secretos entre él y Tatiana, el Profesor se desespera. Él piensa que ella no es confiable porque podría vender el plan por dinero o traicionarlos en un momento de debilidad. Lastimosamente, el personaje solamente apareció durante unas cuantas escenas y no se supo más de ella.

Algunos fans han teorizado que Tatiana podría ser el punto de quiebre en la quinta temporada de la serie, ya sea por el lado de la Policía o por el de los atracadores. Ella conoce ambos planes a detalle y podría ser una cómplice perfecta o una agente encubierta que signifique el fin de la banda de atracadores.