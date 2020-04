Por estos días que el Bella Ciao se escucha en ciudades por otro motivo, los actores grabaron videos desde sus casas, cumpliendo con el aislamiento social. Los nuevos capítulos de la exitosa serie española que nació en Antena 3 han tenido una promoción atípica, pero no ha dejado de ser uno de los estrenos más esperados.

“Es una manera actual de mirar al ser humano, no tan moralista, sino más realista”, nos dijo Alba Flores, y Esther Acebo continuó: “Además la gente está un poco cansada de ver al superhéroe con mallas de colores, ¿no? (sonríe) Estos personajes, de alguna forma, son recogidos como héroes, pero tienen un pasado que probablemente haga a mucha gente identificarse, porque sus vidas no son fáciles”.

La cita con la prensa de Latinoamérica fue en diciembre, en Sao Paulo. El elenco fue aplaudido por más tres mil en la Comic Con en Brasil y Acebo, reportera y conductora antes del fenómeno de Netflix, fue la más emotiva. Si alguna duda les quedaba después de ese evento, confirmaron la aceptación de la serie por encima, incluso, de producciones de Hollywood.

“Creo que nunca nos acostumbraremos, no nos dará tiempo (ríe). Ya aterrizaremos”, comentó en el lujoso hotel donde esperaron a la prensa. Y si de personajes “multidimensionales” o de derribar estereotipos se trata, Darko Peric habló del guion para su personaje LGTB. “Es como improvisar, es un juego al final.

Nunca me voy a olvidar de lo que me dijo una directora de casting: ‘el trabajo de un actor es encontrar el trabajo’. Muchos me han escrito, pero el comentario que más me emocionó fue de un serbio, un chico gay que se identificaba tanto con ‘Helsinki’. Él me decía que tuvo problemas de homofobia y que se fue a Canadá. Le dio tanta alegría ver un personaje así”.

El factor Nairobi

La nieta de Lola Flores tuvo la escena más dramática de la tercera parte: la inspectora Alicia Sierra, embarazada, camina hacia el Banco de España llevando de la mano al hijo de Nairobi. Desde la ventana, ella lo mira avanzar y recibe una bala en el pecho. Desde ese momento, la actriz ha tenido que contestar a la prensa, a los fans y a su familia si había la posibilidad de que su personaje viva.

Estrenada la parte 4, sabemos que el sufrimiento sería prolongado y que el objetivo ya no es solo el dinero. “¡Qué psicópata!” opina Alba Flores cuando hablamos sobre esta autoridad, cerca de dar a luz, que ordena disparar a otra mujer. “A veces los gobiernos ponen en una situación de poder, en el uso legítimo de la fuerza, a psicópatas y hay que tener mucho cuidado.

Pero yo creo que la bala y la herida fuerte para el personaje no es la física, sino, algo que le pasa a la vez. No es que ella ve a su hijo, un deseo, algo que tenía abandonado, sino que su hijo la vea en esa situación y de esa manera. Creo que eso para el personaje es peor que la bala”, comenta la actriz que da vida a Nairobi y que vuelve a actuar con Najwa Minri de ‘Vis a vis’. De hecho, Nairobi parte fundamental del grupo que intenta fundir 90 toneladas de oro en un día, ahora solo evalúa si morir en el Banco de España o en la cárcel.

“La bala solo es un detalle”. ¿Qué podemos esperar de la parte 5? El elenco confía en la historia y sus matices. “Hay que recibir los guiones y llegar al set de rodaje muy abiertos, muy disueltos y con mucha confi anza en el compañero que tienes. A veces hay cosas que tú las lees y son ¡una locura! Y dices: ‘esto es imposible, esto no se puede hacer’. Pero de repente, se hace”, sostiene la actriz a la que vemos como Estocolmo, la rehén que pasa a vestir de rojo y a usar máscara de Dalí.