Ant-Man 3: filtración revelaría el posible villano principal de la cinta de Marvel

Además de los rumores de que Evangeline Lilly vería reducida la importancia de su papel en Ant-Man 3, no hay mayor información oficial sobre la película. Sin embargo, gracias a una filtración en un foro de conversación, la teoría de que uno de los villanos más populares de Marvel sea el antagonista de la tercera entrega del Hombre Hormiga va ganando cada vez más fuerza.

La nueva cinta que tendrá como protagonista a Paul Rudd podría introducir al MCU a M.O.D.O.K. (Organismo Mental/Móvil/Mecanizado Diseñado Solo para Matar, por sus siglas en inglés), según el medio especializado que obtuvo la filtración en 4Chan, ScreenGeek.

El villano es uno de los más recordados por los fanáticos de antaño de Marvel. La diferencia notoria entre su enorme cabeza y su pequeño cuerpo es uno de los factores por los que los seguidores de ‘la casa de las ideas’ le guardan cariño.

Informes previos de We Got This Covered habían anunciado la participación de M.O.D.O.K. en Ant-Man 3 luego de una breve introducción en la serie de televisión She Hulk de Disney Plus. Sin embargo, el reporte de ScreenGeek establece que este nuevo enemigo será tan solo un secuaz de el Benefactor, jefe de Sonny Burch.

Por otro lado, la misma filtración asegura que la trama girará en torno a Cassie Lang, hija de Rudd en la ficción. Siendo la descendiente de un superhéroe, Cassie apuntará a seguir los pasos de su padre, quien intentará detenerla para que no se exponga al peligro. Así, se confirmaría el supuesto cambio en el guion original que le restaba peso a Wasp, personaje de Evangeline Lilly.