La casa de papel 4: Benito Antoñanzas, la carta escondida del Profesor dentro de la Policía [VIDEO]

View this post on Instagram

💥 En 6 días estaremos pegados a la pantalla. En 6 días se estrena la Parte 4 de La Casa de Papel. ¡Qué ganas, por Tutatis! . @najwanimri @vancouvermedia @lacasadepapel @netflixes #lcdp3 #lacasadepapel #actor #actorslife #seriesespañolas #series #policia #picoftheday #equipo #compañeros #dreamteam #partner #cops #antoñanzas #moneyheist #lacasadepapelfans1 #lacasadepapelfans #comedy #comedia #netflix #drama #lcdp4 #LCDP4 #estreno #premiere