HBO, la famosa cadena de cable estadounidense, dejó en claro que respaldará el distanciamiento social y el resguardo domiciliario. Por ello, anunció que brindará acceso gratuito al público a través de HBO Now, HBO GO para que disfruten de la diversidad de series, películas y documentales durante la cuarentena.

Esta promoción se iniciará este viernes 3 de abril y tendrá una duración de 500 horas de programación gratis. En las redes sociales, esta noticia ya se ha vuelto viral bajo el hashtag #StayHomeBoxOffice.

De esta manera, HBO pondrá al alcance del público diversos programas de televisión, tales como ‘The Sopranos’, y ‘The Wire’, además de otros buenos programas de la propia cadena estadounidense como lo son ‘Veep’ y ‘Six feet under’.

Además, la oferta también incluye algunas películas como ‘Pokémon detective Pikachu’, ‘Crazy, stupid, love’ y ‘Empire of the sun’, los cuales se unen a documentales que incluyen a ‘McMillion$’ Y ‘The case against Adnan Syed'.

¿Cómo acceder a la programación gratuita?

Lo único que debes hacer es registrarte en las plataformas de HBO Now y HBO Go para disfrutar del todo el contenido audiovisual de HBO. Por ello, te mostramos la lista completa de contenido disponible para la transmisión gratuita.

¿Qué series gratis ofrecerá HBO?

-The Sopranos (Siete temporadas)

-True Blood (Siete temporadas)

-Veep (Siete temporadas)

-Silicon Valley (Seis temporadas)

-Ballers (Cinco temporadas)

-The Wire (Cinco temporadas)

-Six feet under (Cinco temporadas)

-Succession (Dos temporadas)

-Barry (Dos temporadas)

¿Qué docuseries y documentales ofrecerá HBO?

-The Apollo

-The case against Adnan Syed

-Elvis Presley: The Searcher

-I love you, now die: The Commonwealth v. Michelle Carter

-The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley

-Jane Fonda in five acts

-McMillion$

-True Justice: Bryan Stevenson’s fight for equality

-United Skates

-We are the dream: The kids of the MLK Oakland Oratorical Fest

¿Qué películas ofrerá HBO?

-Arthur

-Arthur 2: On the rocks

-Blinded by the light

-The bridges of Madison County

-Crazy, stupid, love

-Empire of the sun

-Forget Paris

-Happy feet two

-Isn’t it romantic?

-The Lego Movie 2: The second part

-Midnight Special

-My dog skip

-Nancy Drew and the hidden staircase

-Pan

-Pokémon detective Pikachu

Hasta el momento, la cadena televisiva no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento de HBO Max, pero se presume que está previsto para mayo.

Cabe señalar que al igual que HBO, varias compañías de entretenimiento y plataformas de streaming, como Amazon Prime Video y Netflix, han optado por brindar al público una gran variedad de contenido para que todos la puedan disfrutar mientras permanezcan en sus casas cumpliendo la cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus.