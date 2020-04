El mundo de los videojuegos y el cine no han tenido la mejor relación en cuanto a adaptaciones a la pantalla grande se refiere. A la fecha, son pocas las películas que han hecho honor a la obra original, pero Tom Holland se siente optimista por Uncharted.

Desde hace años, el famoso juego de aventuras ha estado en proceso, pero finalmente tomó forma con el joven actor dando vida a Nathan Drake. Para mala fortuna del equipo encargado del filme, el primer día de grabación se detuvo debido a un enchufe desenchufado.

Un filme que tiene mucho por demostrar

"Sí, fuimos a trabajar el primer día. Estoy haciendo una película llamada Uncharted, que se basa en un videojuego. Nos presentamos para nuestro primer día de rodaje y luego nos cerraron. Yo estaba en Berlín, así que tenía que volver a casa. Ahora estoy de vuelta en Londres ", declaró vía Movieweb.

Al respecto, Holland confesó que su preparación no fue tan intensa, por lo que no se sintió tan frustrado por el nuevo contratiempo. “Jugué a los juegos de consola y me puse en forma, pero eso es todo. El corazón y alma no estaban en juego”, finalizó.

¿Qué es Uncharted?

Se trata de una serie de videojuegos desarrollados por Naughty Dog para la PlayStation. Actualmente, cuenta con un total de 4 entregas principales: El tesoro de Drake, El reino de los ladrones, La traición de Drake y El desenlace del ladrón.

La historia nos cuenta el viaje del protagonista Nathan Drake en su búsqueda del tesoro perdido de El Dorado con la ayuda de un amigo Victor Sullivan “Sully” y la periodista Elena Fisher.