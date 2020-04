La guerra de las galaxias aún tiene mucho que contar. Uno de sus proyectos más esperados por los fans se trata de la serie de Obi-Wan Kenobi, la cual relatará qué ocurrió con el querido maestro Jedi luego del Episodio III: la venganza de los Sith.

La realización del show ha sufrido varios contratiempos, ya sea por las diferencias creativas o cuestiones de agenda. Sin embargo, el guion parece haber encontrado el rumbo deseado por la compañía con la participación de Joby Harold, uno de los escritores de John Wick 3.

El Jedi no verá la pantalla chica muy pronto

Cabe resaltar que su adición a la producción podría significar un aumento en las dosis de acción y la violencia explicita en la serie, tal como presume The Mandalorian. Si bien no llegaría a los extremos vistos en la trilogía con Keanu Reeves, sería suficiente para pasar el filtro familiar de la plataforma Disney Plus.

Como se recuerda, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, estuvo tan disconforme con los primeros guiones que mandó a reescribirlos en su totalidad.

Por el momento, poco se sabe sobre la trama, pero los fans esperan que guarde cierta similitud al cortometraje titulado Kenobi, el cual explora parte de la historia del famoso jedi durante casi 15 minutos.

La historia nos traslada a Tatooine, en donde Owen y Beru Lars están a cargo del pequeño Luke Skywalker, mientras el ahora llamado Ben Kenobi, busca dejar su pasado por la supuesta muerte de Anakin.