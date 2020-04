La casa de papel 4: el villano sacado de cómic será una pesadilla para la banda de Dalí

Los aclamados atracadores con máscara de Dalí están por regresar a la pantalla chica, a través de Netflix. Luego de una larga espera, los fans podrán ver la cuarta temporada de La casa de papel y conocer el destino de la banda liderada por El Profesor.

En la continuación, los protagonistas no solo tendrán que lidiar con la inspectora Alicia Sierra, sino también con Gandía, jefe de seguridad del Gobernador del Banco de España. El personaje debutó en la anterior entrega y de alguna manera logró volver para dar caza a los protagonistas.

El nuevo enemigo es interpretado por el actor José Manuel Poga, cuyo rol será el de un villano clásico sin ambigüedades, así lo dio a conocer en una entrevista para Cinemania.

“No hay héroes sin villanos, los malos potencian mucho más el valor de estos héroes [...] Gandía tiene mucha hambre de medalla y está en el escenario perfecto”, reflexionó.

En cuanto a su imponente apariencia, el artista reveló que su mayor referencia fue Bruce Willis. “De hecho, me rapé la cabeza porque en el casting me lo imaginé así y creo que físicamente encajó”, agregó.

Sobre cómo la audiencia reaccionará a las acciones de Gandía, José Manuel Poga tiene curiosidad porque no tiene idea de cuál será. “Hace poco me enteré que había una figura, que son los haters. Si no les gusta el personaje les diré: ‘La culpa es de los guionistas’”, finalizó entre risas.

¿A qué hora se estrena La casa de papel 4?