Depredador: Quentin Tarantino sería el guionista del reboot de Disney

Con la adquisición de Fox por parte de Disney, un abanico de posibilidades se abrió para que ‘the Mouse House’ pueda expandir sus dominios. Una de ellas es la de reiniciar la saga de Depredador, y todo parece indicar que la compañía ya se encuentra trabajando en ello.

Según información del medio especializado We Got This Covered, Disney quiere a Robert Rodríguez como el director de la cinta que vuelve a comenzar la historia del cazador extraterrestre. No obstante, el reporte de WGTC tiene como cereza del pastel al posible encargado de escribir el guion del filme: el cineasta Quentin Tarantino.

La idea provendría del propio Rodríguez, íntimo amigo del realizador de Once upon a time in Hollywood. Cabe recordar que la estrella inició su carrera artística como guionista escribiendo True Romance para Tony Scott, por lo que la idea de limitarse a solo componer y no dirigir sentaría bien.

De acuerdo con el medio, la apuesta de Disney por Rodríguez tiene sentido dada su participación crucial en la producción del reboot Predators (2010). Junto al talento de Tarantino, el director de esta nueva película podría intentar hacer olvidar a los fanáticos de la franquicia la decepción que significó la versión de Shane Black de hace dos años.

Mira aquí el tráiler de Predators (2010):

A falta de una confirmación oficial, la colaboración entre ambos realizadores podría hacer resurgir la marca que significa Depredador para el cine. De esta manera, Disney daría sus sólidos primeros pasos en el terreno de Fox luego de la compra que hizo en 2019.