En el 2018 Disney anunciaba que Johnny Depp ya no pertenecería a la compañía y se cancelaba indefinidamente Piratas del Caribe. Todo esto, posterior a la denuncia pública que hizo Amber Heard por violencia doméstica. Pues parece que el juego se ha invertido, y ahora ella sería retirada de una gran franquicia.

Hace unos meses se revelaron audios que desbarataban dicha denuncia y confirmaban el relato de Depp, donde la víctima de maltratos era él. Esto generó un pedido masivo de los fans hacia Warner Bros. para que la actriz fuera retirada de Aquaman 2.

El primer rumor del despido de Heard fue a principios de febrero de este año, pero a finales de ese mismo mes otro reporte lo desmentía. Ahora todo puede ser diferente, pues la decisión del juez de aprobar la demanda en contra de la actriz parece haber sido la gota que derramó el vaso.

Medios como Republic World y The New Indian Express, de la India; Sausage Roll de Australia, e International The News de Pakistán han reportado esta noticia, la cual parece tomar cada vez más forma. Se cree que es una medida para evitar cualquier tipo de publicidad negativa en torno al proyecto en desarrollo.

La medida tiene lógica, pues adicional al escándalo por violencia, la reputación de Heard se vio manchada porque surgieron imágenes comprometedoras con el magnate Elon Musk que podrían demostrar la infidelidad de la actriz cuando era esposa de Johnny Depp.