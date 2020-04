El universo cinematográfico de Marvel se encuentra en constante expansión y los fans no pueden esperar para ver sus últimas producciones en las salas de cine, una vez que la pandemia de coronavirus finalmente pase.

Uno de sus personajes estrella es Spider-man, interpretado por Tom Holland, cuyas películas cautivaron a la audiencia por su frescura y sentido del humor. Tras el éxito de las dos primeras entregas, el actor ha prometido que la última cinta será una locura.

Spider-man y Daredevil juntos, por primera vez

Por el momento, poco se sabe de la trama, pero los últimos informes de We got this covered apuntan a que Daredevil podría tener una aparición y unir fuerzas con el héroe arácnido en su nueva aventura. Por este motivo, el artista digital erathrim20 compartió un póster donde ambos justicieros comparten escena.

Como se recuerda, el guionista Kevin Smith también sugirió que esta posibilidad no estaría del todo descartada por Marvel Studios. Sin embargo, aclaró de que se trata de un deseo suyo como fan, pero no tiene certeza si se volverá una realidad.

¿Qué podemos esperar de Spider-man 3?

Los último acontecimientos mostraron que la verdadera identidad del trepamuros como Peter Parker fue revelada al mundo, tras su enfrentamiento con Mysterio. Al respecto, el CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, adelantó que las novedades serán emocionante cuanto menos.

“Creo que será totalmente diferente [...] La gente cree que es un villano, así que todo es diferente. ¿A dónde nos llevará? Ya veremos. Pero es emocionante que, una vez más, nos permita contar una historia del protagonista que nunca se haya hecho en cine”, explicó.