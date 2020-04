El próximo 3 de marzo, La casa de papel 4 ya estará disponible en el catálogo de Netflix para que podamos responder muchos de los pendientes que nos dejó la tercera temporada. Uno de ellos es ¿qué sucederá con Nairobi?

Recordemos que el personaje es víctima de un francotirador; ella queda con una bala alojada en el estómago y en una situación aparentemente grave. Esto ha originado que los fans de la serie creen diferentes teorías con respecto al destino que tendrá el personaje de Alba Flores, y en esta ocasión será ella misma quien dé mayores luces al respecto.

Teorías sobre el destino de Nairobi

Teoría 1: “Tokio cuenta la historia porque está presa y los demás ya están muertos. Por eso están muriendo de a uno, como pasó con Berlín, Oslo, Moscú y ahora Nairobi”.

Alva Flores responde: “O sea todo esto sería un limbo y Berlín sería el demonio, ¿No?”.

Teoría 2: “El profesor, que todo lo prevee, conoce al misterioso personaje de Belén Cuesta que es la doctora de la banda y sabe que si le disparan a alguien, ella les puede operar de urgencia. Aunque a Palermo no le curó los ojos... obvio salva a Nairobi”.

Alba Flores responde: “Tendría que ser algo más allá que una doctora, tendría que tener poderes”.

Teoría 3: “Tengo mi teoría de que Nairobi no muere en La casa de papel,; además, no creo que el niño que aparece sea su hijo. Ella no lo ve hace años y al nene lo convencen con algo”.

Alba Flores responde: “Hombre, un poquito creo que se parece a mi el chaval, yo creo que no estás muy acertado”.

Teoría 4: “Nairobi no murió, fingió todo y se mudó para Uruguay a abrir su propia cervecería en La Libertad”.

Alba Flores responde: “Pues, podría tener mi propia cervecería, me gusta bastante. También mi propia marca de cervezas, la llamaría Matriarca”.

Teoría 5: ″Nairobi está cansada del patriarcado, así que desde la segunda temporada comienza a planear una manera para constituir su propia banda donde no tenga una figura masculina como autoridad. Así que le plantea a Tokio, Lisboa y más tarde a la inspectora Sierra, juntarse para derrotar al profesor y comenzar con este nuevo movimiento. la cuarta temporada tratará de eso. Con el profesor débil, todo es más sencillo y el matriarcado tomará las riendas".

Alba Flores responde: “¿Por qué no hemos visto esto antes? Me encanta, me encanta, me habría encantado que fuese así”.

Teoría 6: “No creo que Nairobi, esté muerta. La clave para saber que está viva es el oso de peluche de Axel. Si lo recuerdan, cuando el francotirador dispara la bala que hiere a Nairobi impacta primero en el oso de peluche, después de atravesar el oso la bala pierde velocidad y finalmente se aloja en el cuerpo de Nairobi. Sí, la herida se ve mal, pero Helsinki remarca que es bueno que la bala aún siga en su cuerpo y que aún podría sobrevivir. Si el oso no hubiera recibido el impacto inicial, la bala hubiese atravesado a Nairobi, lo que hubiera reducido drásticamente sus posibilidades de sobrevivir”.

Alba Flores responde: “Esto es como el asesinato de Kennedy, todo el mundo haciendo la teoría de la bala, pero esta teoría no me parece nada loca”.

Es esta última teoría la que más llama la atención, no solo por la respuesta, sino también por la forma en la que da la respuesta. Aquí la actriz manifiesta con una mirada cómplice de que no le parece una teoría muy loca como si insinuara algo, ¿Será que nos ha dicho sin querer cuál será su destino?