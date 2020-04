Conoce los estrenos en abril de películas y series que trae HBO a España este 2020 [VIDEOS]

HBO España viene recargado este 2020 con muchos estrenos en abril de series y películas para disfrutar solo en compañía. En momentos de cuarentena, engancharse a un dispositivo de video es una de las opciones más divertidas para pasar el rato.

Debido a la crisis sanitaria por coronavirus, la compañía anunció que varios de sus estrenos no podrían ser doblados al castellano durante dos semanas. Sin embargo, las series y películas igual estarán disponibles para ser disfrutadas por todos los suscriptores.

En caso aún no estes afiliado a HBO, por solo 8.99 euros al mes sin permanencia, puedes disfrutar de los estrenos de abril, al igual que el resto de contenidos. Si deseas probar el servicio también puedes hacerlo durante dos semanas de forma gratuita.

Comedia se estrena en HBO España

Vicky Jones y la productora Phoebe Waller Bridge traen para esta cuarentena su recién elaborada comedia llamada Run, la cual fue calificada como un ‘thriller cómico - romántico’.

Se trata de una ex-pareja que planea reunirse nuevamente. Del mismo modo, el 28 de este mes llega La Innegable Verdad con Mark Ruffalo

Pero el estreno de abril más importante de HBO España es sin duda Mrs. America, protagonizada por la ganadora del Oscar Cate Blanchet.

La historia trata sobre un movimiento a favor de la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA) y la reacción inesperada que genera al ser dirigido por Phyllis Schlafly o "la novia de la mayoría silenciosa”, quien era una mujer conservadora. Rose Byrne, Elizabeth Bank y Sarah Paulson también participan de esta increíble producción.

Por otro lado, el 24 de abril será el estreno de We’re here protagonizado por Shangela, Bob The Drag Queen y Eureka. La divertida serie se propone a tratar el lado más drag de los Estados Unidos.

Regresan las aclamadas series de HBO España

Killing Eve regresa a HBO con sus entrañables personajes, Eve y Villanelle en su tercera temporada, además de la segunda temporada de Lo que Hacemos en las Sombras con los misteriosos vampiros. A esto, se le suma Siren.

El Ministerio del Tiempo es una serie originalmente española que regresa con fuerza luego de tres exitosas temporadas, para estrenar en abril su cuarta temporada a través de HBO España.

Fechas de estrenos en HBO España

El primero de abril se estrena la serie Auga Seca y El Ministerio del Tiempo (temporada 1 a 3). El 3 de abril se estrena la tercera temporada de Siren.

El 4 de abril la tercera temporada de Future Man, y el 6 de abril la serie documental Crimen y desaparición en Atlanta: los niños perdidos

El 13 de abril se estrena la serie Run y la cuarta temporada de Insecure. Para la quincena de abril se tendrá disponible en HBO Mrs. América y la temporada dos de Lo que hacemos en las sombras.

El 24 de abril llega la nueva serie We’re here, para el 27 inicia Killing Eve (temporada 3) y para el 28 de abril La innegable verdad (I know this much is true).

Fechas de estreno de películas en HBO España

Para el 1 de abril se estrenan Contagio, Spider-man, Spider-man 2, Spider-man 3, Noche de juegos, 15:17 tren a Paris, The amazing Spider-man 2: El Poder de Electro, La Huérfana, Proyecto Rampage, Ready Player One, Sex Tape y Hannah Arendt.

El 3 de abril se estrena El Desconocido, el 8 de abril Jack Ryan: Código Sombra , Misión Imposible: Nación Secreta y Shooter.

El 10 de abril se estrena Entourage (El séquito) La Película, Godzilla y Silencio. El 17 de abril Carol, Rock’n’Rolla, 10 000 AC, La trama. El 22 de abril Last Days y el 24 de abril Hereditary, Una historia de Venganza, Blood Father, La Vida de Adèle, Rendel.

El 26 de abril estará disponible Baby driver y Un funeral de muerte. El 28 de abril ¡Tú la llevas! y finalmente el 29 de abril XXX2: Estado de Emergencia.

Del mismo modo, el primero de abril se estrena un documental llamado The Scheme. El Escandalo de Christian Dawkins.

Para los más pequeños de la casa HBO Kids ofrece una programación muy divertida que enganchará a los menores. De esta manera, el 1 de abril se estrena la primera temporada de Agencia de Asuntos Mágicos.

El 3 de abril , la cuarta temporada de We Bare Bears, además, el 10 de Abril se estrena la primera temporada de Manzana y Cebolleta.

Para el 17 de abril esta programado el estreno de la temporada 1 y 2 de Dorothy y El Mago de Oz y también la primera temporada de Victor y Valentino. Finalmente, el 24 de abril se estrenará la primera temporada de Agent Binky: Pets of the Universe.