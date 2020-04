Disney Plus: lanzamiento del servicio incluiría novedades de los X-Men

Es un hecho que Marvel tiene ya a su disposición todo lo necesario para incluir a los X-Men en las siguientes entregas de su universo cinematográfico. De hecho, The New Mutants, película cuyo estreno se vio suspendido indefinidamente, era la última perteneciente al X-Universe de Fox.

Con la Fase 4 del MCU confirmada el año pasado, no se descarta que los mutantes puedan ser incluidos a través de apariciones especiales en los títulos ya anunciados. A pesar de que por lo pronto no hay planes de que la compañía apueste por una producción dedicada enteramente a los X-Men, Disney alista una sorpresa para sus fanáticos.

El reciente lanzamiento de Disney Plus, la plataforma de streaming del gigante del entretenimiento, escondería un secreto acerca de los pupilos de Charles Xavier. De acuerdo con información privilegiada de Jeremy Conrad, corresponsal especializado en noticias sobre Marvel, la compañía hará un anuncio importante sobre los Hombres X.

Resulta que Disney Plus ha agregado imágenes de los X-Men como íconos de cuenta, lo que abre una serie de opciones. Según Conrad, la primera es la del estreno online de The New Mutants, aunque no tiene mucho sentido debido a términos contractuales vigentes con HBO

Mira aquí el tráiler de X-Men: Days of Future Past:

La hipótesis más sólida es que la plataforma incluirá todas las películas de los X-Men de Fox. Incluso, X-Men: Days of Future Past forma parte del catálogo de la versión de Disney Plus para Reino Unido.

Sin embargo, una teoría más aparece en el tablero. De acuerdo con el especialista, la serie animada completa de X-Men de los años 90 podría llegar al servicio de streaming, ya que los íconos en cuestión corresponden a esa producción. El anuncio oficial que cambiaría el destino de los X-Men desde su regreso a Marvel se daría esta semana.