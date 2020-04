El Universo Extendido de DC parece ampliarse más. A pesar de que aún queda mucho por ver de la actual generación de los héroes de la compañía, Warner Bros. ya se encuentra en la búsqueda de sus sucesores.

Previamente, el medio especializado We Got This Covered había reportado que Wally West haría su aparición en The Flash de Ezra Miller y que Nubia sería presentada como la segunda Wonder Woman en algún punto de las cintas. Ahora, una actualización de los informes revela que Aquaman transitará por el mismo camino.

Si bien la interpretación del ‘Rey de Atlantis’ de Jason Momoa ha sido uno de los valores de DC mejor considerados por la crítica en los últimos años, el estudio cinematográfico estaría buscando a su eventual reemplazo.

Según nueva información de WGTC, Arthur Curry se retiraría como héroe en Aquaman 3 y cedería su lugar a Aqualad. El miembro de los Jóvenes Titanes haría su aparición en la cinta como el sucesor del 'protector de los mares.

Tal como ocurre en los cómics y en Young Justice: Outsiders, Kaldur será retratado como abiertamente gay. Las fuentes del medio aseguran que la intención de Warner Bros. es encontrar un actor que también sea parte de la comunidad LGBT para interpretarlo.

Con este cambio, WB y DC aseguran que la saga de Aquaman se extienda más allá de una trilogía de películas protagonizada por Momoa.