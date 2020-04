Marvel: ¿cómo está afectando el coronavirus a la Fase 4 del MCU?

El veloz y peligroso avance del coronavirus en todos los rincones del planeta ha tenido un serio impacto en la vida diaria de las personas. El aislamiento social obligatorio es tan solo una de las medidas adoptadas por autoridades locales para intentar frenar su expansión.

Por tal motivo, no es un misterio que el brote de COVID-19 ha afectado a la industria del entretenimiento y, dentro de esta, ha golpeado particularmente al rubro cinematográfico.

Una gran cantidad de producciones fueron suspendidas en medio de sus periodos de rodaje y otras cuantas decidieron aplazar sus fechas de estreno ante la alta posibilidad de infección en lugares concurridos.

Particularmente, si se tiene en cuenta la necesidad de contar con un argumento que conecte sus distintos proyectos, Marvel Studios quizá sea la compañía más afectada.

‘La casa de las ideas’ tenía todo listo para que Black Widow dé inicio a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, su estreno programado para mayo fue aplazado indefinidamente debido al progresivo avance del coronavirus.

Producciones de la Fase 4 del UCM.

La película que suponía el inicio de una nueva etapa no llegará a las pantallas en la fecha establecida, por lo que influirá negativamente en la siguiente producción en el cronograma: The Falcon and the Winter Soldier.

Si bien el estreno de The Eternals en noviembre tiene tiempo aún para que la crisis sanitaria global sea controlada, el desarrollo de Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings ya ha sido suspendido.

Aunque Doctor Strange in the Multiverse of Madness aún no ha anunciado la paralización de sus actividades, la noticia de que Marvel haya dispuesto interrumpir las filmaciones de Spiderman 3 terminará por perjudicar su calendario.

Por último, aunque el rodaje de Thor: Love and Thunder todavía iniciará en agosto, la compañía evalúa su cancelación en un escenario en el que el COVID-19 siga siendo una amenaza para la salud.