Baby Yoda se ha convertido en uno de los personajes más populares del universo Star Wars desde el año pasado. Su sola presencia ha generado que muchas personas se hagan fans de The Mandalorian, pero al parecer, lo que no tomó en cuenta la serie, es que sería un problema para la continuidad en la saga.

Desde que hizo su aparición en el primer episodio del live action, Disney ya sabía que el mundo iba a adorar a la pequeña criatura. Sin embargo, no pensó en lo que su existencia significaría para la saga principal, y menos considero que los fans estarían pendientes de todos estos inconvenientes.

Ese es el caso de ‘Reddit u / nbrazelton’, un usuario de twitter que reveló una teoría que establece que todas las hazañas de Yoda como maestro no pudieron haber ocurrido, ya que justo en el momento en que se convirtió en un maestro Jedi hubiera sido tan sólo un niño, esto tomando como referencia la edad de Baby Yoda.

“Baby Yoda; en The Mandalorian se dice que tiene 50 años. Yoda tenía 900 cuando murió, y se afirma en The Empire Strikes Back que había estado entrenando a varios Jedi durante 800 años, lo que significa que habría tenido que empezar a entrenar a otros cuando tenía 100 años. Si se veía igual que el baby Yoda cuando tenía 50 años, no hay forma de que tuviera edad suficiente para enseñar cuando tuviera 100 años", indica en su teoría.

Sabemos que el maestro Yoda es uno de los personajes más poderosos en este universo, pero sería prácticamente imposible que pudiera entrenar a otros Jedis siendo apenas un bebé. Aunque existe otra teoría que establece que su raza tiene un crecimiento acelerado de los 50 a los 100 años de vida, lo que explicaría que el maestro Yoda ya estuviera entrenando Jedis a esa edad, sin embargo, tendremos que esperar a que The Mandalorian 2 esclarezca todas estas dudas.