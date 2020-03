A pesar de que Han Solo: una historia de Star Wars fue una película que tomó mucho tiempo en terminar de producirse, no tuvo el éxito que Disney le había augurado. Luego de que los directores originales Phil Lord y Christopher Miller fueran despedidos, Ron Howard asumió el mando del proyecto, pero sin llegar a obtener los resultados deseados.

La película que sigue las aventuras de Han Solo, entrañable personaje de la saga, fue un total fracaso en la taquilla al ni siquiera poder alcanzar los $400 millones en todo el mundo. La cinta se convirtió en la producción live-action de menor recaudación en la historia de Star Wars, por lo que Disney no tendría planes de alguna continuación.

Así lo reveló Jon Kasdan, uno de los guionistas de Han Solo: una historia de Star Wars, en su cuenta de Twitter. El cineasta admitió que es poco probable que la compañía vuelva a mostrar interés en seguir apostando por un fiasco financiero.

“No creo que nadie esté buscando una secuela en este momento”, respondió Kasdan a un aficionado que le preguntó si tenía planes de hacer una secuela de Han Solo.

Con los problemas que ha tenido con sus últimas películas de la saga de Star Wars, Disney parece haber puesto todas sus fuerzas en la realización de una serie que se ha convertido en una de las más populares del año: The Mandalorian.

Así como Han Solo: una historia de Star Wars, ni The Last Jedi, ni The Rise of Skywalker estuvieron a la altura de las expectativas. Por tal motivo, el gigante del entretenimiento ha puesto en el foco de su atención a la ficción dirigida por Taika Waititi.