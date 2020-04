Este 2020, Spiderman de Sam Raimi cumple 18 años de haberse estrenado en el cine. Con Tobey Maguire de protagonista, y catalogado como uno de los mejores Peter Parker, en internet ha resurgido el casting que realizó en el 2002.

La escena que sirvió de marco para esta audición es reconocida en el filme, ya que nos lleva al momento en que Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) es atacada por un grupo de delincuentes.

Si bien la secuencia que vimos en Spiderman no es tan oscura como la del casting de Tobey Maguire, fans en YouTube resaltan el trabajo del actor para moldear su físico y estar a la altura del personaje.

En el 2017, The Hollywood Reporter calificó la prueba como “un estilo más para una cinta de Jean Claude Van Damme” que para una de Spiderman. Se resaltó además la visión oscura de este momento de Sam Raimi a diferencia de la versión final destinada para un público mayor de 13 años.

¿Qué opina Tobey Maguire de Andrew Garfield y Tom Holland como Spiderman?

En el 2019, Tobey Maguire habló con The Hollywood Reporter y compartió sus pensamientos sobre las interpretaciones de Spider-Man que han aparecido después de él.

Si bien confesó que no ha visto todas las películas de Marvel, sí ha visualizado aquellas donde participó Andrew Garfield y Tom Holland; El Sorprendente Hombre Araña y Spider-Man: Lejos de Casa, respectivamente.

“Lo que he visto, lo he apreciado. Me gustan mucho los dos actores. Creo que ambos son super talentosos. Me gustan las opciones que nos dan en pantalla”, agregó.