Con el aniversario 35 de Super Mario Bros. llegando este año, Nintendo apunta a celebrar por todo lo alto a una de sus franquicias más exitosas en todo el mundo.

Los rumores indican que la compañía se encuentra preparando esperados remakes de clásicas entregas tales como Super Mario 64, Super Mario Galaxy y Super Mario 3D World para la consola Nintendo Switch, pero eso no sería todo.

Según información del medio especializado We Got This Covered, Nintendo está a puertas de anunciar oficialmente una asociación con Universal Studios. Dentro de los detalles de este acuerdo se incluyen parques temáticos de Nintendo y también una nueva película de Mario Bros.

Aunque aún no hay información confirmada sobre la cinta, los reportes de WGTC sugieren que el proyecto seguirá los pasos de Sonic: the Hedgehog y Detective Pikachu, y tendrá personajes creados a partir de CGI, así como a otros de carne y hueso.

De acuerdo con las fuentes del medio, Universal ya maneja un nombre para incluir en el elenco de esta nueva película que buscará alejarse completamente de la decepcionante Mario Bros de 1993. Se trata de Brie Larson, actriz que interpreta a Carol Danvers, alter ego de Capitana Marvel en el UCM.

Mira aquí el tráiler de Mario Bros. (1993):

Larson está en la mira de Universal para dar vida a la Princesa Peach, uno de los personajes más importantes de los videojuegos. Como se sabe, los títulos de Mario comienzan con Peach siendo secuestrada por el malvado Bowser, por lo que el héroe debe emprender una aventura para rescatarla.

Dada la personalidad de la estrella de Marvel y los papeles con los que se la identifica, es probable que Nintendo y Universal quieran que Brie Larson pueda darle un giro más emocionante al personaje que representa la clásica princesa en apuros.