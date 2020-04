Netflix: las 21 películas de Studio Ghibli que ya puedes ver online [VIDEO]

Buenas noticias para los fans de la animación. Este 1 de abril ha llegado a Netflix la última tanda de películas correspondientes al Studio Ghibli.

Tras el acuerdo firmado entre la empresa de animación, la plataforma y el distribuidor internacional Wild Bunch, ahora podemos disfrutar de cintas icónicas como El viaje de Chihiro y Mi vecino Totoro.

Como se informó semanas atrás, las películas del Studio Ghibli en Netflix llegaron en bloques de tres tandas de 7 cintas, siendo la primera ronda estrenada el pasado el 1 de febrero.

Esta es la lista con todas las películas del Studio Ghibli que se pueden ver en Netflix:

El castillo en el cielo (1986)

Mi vecino Totoro (1988)

Kiki: Entregas a domicilio (1989)

Recuerdos del ayer (1991)

Porco Rosso (1992)

Puedo escuchar el mar (1993)

Cuentos de Terramar (2006)

Nausicaä del Valle del Viento (1984)

La princesa Mononoke (1997)

Mis vecinos los Yamada (1999)

El viaje de Chihiro (2001)

El regreso del gato (2002)

Arrietty y el mundo de los diminutos (2010)

El cuento de la princesa Kaguya (2013)

La guerra de los mapaches (1994)

Susurros del corazón (1995)

El increíble castillo vagabundo (2004)

El secreto de la sirenita (2008)

La colina de las amapolas (2011)

Se levanta el viento (2013)

El recuerdo de Marnie (2014)

Fanáticos no han dudado en compartir su emoción a través de las redes sociales, donde ya empiezan a comentar y recomendar películas del estudio de animación que no se deben dejar de ver. “Si no sabes qué ver en Netflix, no puedes perderte esta cintas. Mírenlas con las familia, no se van a arrepentir”, dice un usuario.