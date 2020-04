Marvel detiene rodaje de Spiderman 3 debido al coronavirus

El rápido avance del COVID-19 en todos los rincones del mundo sigue amenazando a la industria del cine. Diversas películas y series decidieron suspender sus rodajes e incluso sus estrenos debido al peligro que representa el virus para las aglomeraciones de personas.

Ahora, una nueva producción que no tenía planes de reprogramar su calendario ha determinado el cese de sus actividades. Spiderman 3, la nueva cinta de Marvel que juntará a Tom Holland y a Zendaya, ha detenido su proceso de desarrollo.

Así, la tercera entrega de la saga del Hombre Araña se une a las grandes apuestas de la ‘casa de las ideas’ paralizadas debido al coronavirus. En las semanas anteriores, la compañía había anunciado el retraso indefinido del lanzamiento oficial de Black Widow, la película que abrirá la Fase 4 del UCM, así como la suspensión de la producción de Shang-Chi and the legend of the ten rings.

Con la pausa obligatoria determinada por el equipo detrás de Spiderman 3, es posible que todos los planes que Marvel tenía para la siguiente etapa de su universo cinematográfico se vean comprometidos. La conexión entre las cintas de la franquicia es uno de sus mayores atractivos, por lo que si una se retrasa, es probable que afecte a las siguientes.

Robert Downey Jr. tendría participación especial en Spiderman 3

Según información del medio especializado We Got This Covered, Marvel planea una participación especial de Robert Downey Jr. en Spiderman 3, la siguiente cinta de la saga de Tom Holland como el Hombre Araña.

De acuerdo con el reporte de WGTC, el cameo del actor se daría a través de un servicio de inteligencia artificial para ayudar a Holland en algún momento de la ficción. A pesar de que se configura como una breve intervención, el medio asegura que el regreso de Robert Downey Jr. a la compañía se encuentra en el borrador más reciente del guion.