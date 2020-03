Venom 2: tráiler oficial de la nueva película de Tom Hardy sería revelado esta semana

Entre todas las películas y series afectadas por la expansión del COVID-19 alrededor del mundo, la gran mayoría decidió suspender sus rodajes. Otras, con sus filmaciones terminadas y esperando que llegara su fecha de estreno, también aplazaron sus lanzamientos oficiales debido a la crisis actual por la que atraviesa la industria cinematográfica.

Sin embargo, una de las escasas cintas que todavía mantienen su programación original es Venom 2. La secuela de la historia del simbionte alienígena llegará a los cines el 2 de octubre, con Tom Hardy liderando el elenco. Con todo aparentemente encaminado para su debut en la pantalla grande, el medio especializado CBM reporta que el tráiler oficial de la película será revelado esta semana.

Esperados filmes como No time to die, la última entrega de Daniel Craigg como James Bond; Black Widow, la apertura de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel; o The new mutants, cinta situada en el universo de los X-Men, vieron sus estrenos aplazados debido a las medidas de prevención tomadas por distintas autoridades gubernamentales para frenar el avance del coronoavirus.

A diferencia de las producciones anteriormente mencionadas, el cronograma de Venom 2 sigue en marcha y, según CBM, su tráiler oficial sería lanzado en los próximos días.

Mira aquí el tráiler de Venom:

Filtraciones revelan la apariencia final de Carnage

Interpretado por Woody Harrelson, Cletus Kasady será la figura de la nueva película de la saga de Venom. Hasta el momento no se había podido tener imágenes de la apariencia de Carnage debido a que sería una creación generada totalmente por CGI. Sin embargo, capturas de pantalla de la cinta en internet revelarían cómo lucirá el enemigo de Eddie Brock.

La primera fotografía muestra parte de la cara y el torso de Carnage, mientras que la segunda se enfoca en una de sus manos tras unas rejas. Gracias a los adelantos, los fanáticos aseguran que la apariencia de Harrelson como huésped del parásito alienígena es fiel a la de las historietas originales.