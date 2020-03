En tiempos de obligada cuarentena por el coronavirus, Netflix es uno de los más grande aliados de las familias que permanecen en casa. Con varios estrenos por semana, una serie de solo 4 capítulos ha sorprendido a los televidentes.

Si hace unos días hablábamos de ficciones como Freud o Milagro en la celda 7, ahora el servicio nos presenta Unorthodox (Poco ortodoxa), serie alemana que cuenta la historia de Esther Shapiro (Shira Haas), joven judía que busca escapar de las duras costumbres de su comunidad.

¿De qué trata Poco ortodoxa?

La serie nos narra la vida de Esty (Haas), de 19 años, mujer que forma parte de la estricta comunidad Satmar, del judaísmo jasídico, quien se cuestiona su futuro en dicho grupo religioso.

Tras casarse y sin lograr ser feliz, decide huir de Williamsburg, Brooklyn y dejar atrás a su esposo Yanky (Amit Rahav). Con Alemania, donde vive su madre, como destino, Esty buscará una nueva vida mientras su esposo y el primo de este, irán tras ella para traerla de regreso.

Unorthodox se estrenó el pasado 26 de marzo y se ha convertido en la última sensación del servicio. De hecho, entró al top 10 de series y películas más populares de Netflix y alcanzó un 8,3 de puntuación en IMDb.

¿Quién es Deborah Feldman?

Deborah Feldman escribió Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, libro autobiográfico que inspiró la serie de Netflix. El texto narra cómo ella, una joven judía, huyó de la estricta comunidad Satmar, del judaísmo jasídico, para viajar a Alemania.

Al ser una de las ramas más conservadoras de dicha religión, su búsqueda por no solo ser una ‘mujer que atiende la casa, al esposo y a los hijos’, la llevará a un viaje que nunca imaginó.

La serie ya está disponible en Netflix.