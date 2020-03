The new pope, la secuela de The young pope a cargo de Paolo Sorrentino, contará con nueve episodios llenos de drama y misterios que se desarrollarán dentro del Vaticano.

Las expectativas por esta nueva entrega son altas, y cada vez son más los fanáticos que se cuestionan sobre las diferentes historias que envolverán la serie.

Silvio Orlando. Gianni Fiorito

La República entrevistó a Silvio Orlando, reconocido actor italiano que dio vida a Angelo Voiello, el misterioso miembro del Vaticano que siguió sus ideales con tal de mantener todo en orden, aunque a veces deje de lado la moral y la fe.

Ahora con su nueva participación como el cardenal Hernández, llena de suspenso a todos los seguidores de la ficción.

Voiello comienza la serie como un cardenal tranquilo, pero luego su personalidad cambia. ¿Qué causa esta transformación?

Desde el principio, la personalidad de Voiello está en el centro de la narrativa. Él es, para usar una metáfora del fútbol, un poco del centrocampista de la alineación capaz de hacer el trabajo sucio pero también, si es necesario, de asumir mayores responsabilidades tirando de la puerta. Es flexible, inteligente, pragmático, muy italiano; es decir, muy napolitano.

¿Qué puede decirnos sobre cómo esta temporada aborda los problemas actuales del mundo y la iglesia?

En esta nueva serie, la contemporaneidad y el exterior están más presentes. Planteamientos como el fanatismo religioso, la cuestión femenina y la pedofilia, entran en la narrativa y le dan a la historia una nueva solidez.

¿Cuáles fueron los desafíos de interpretar al cardenal Hernández después de toda una temporada de ser Voiello?

La aparición de Hernández, el controvertido cardenal argentino, es la demostración de la locura sin censura de Paolo. Lo experimenté como un juego algo virtuoso y como una gran señal de la confianza de Paolo en mí y en el potencial del personaje de Voiello.

¿Cómo crees que tu personaje retrata los problemas que la Iglesia ha enfrentado en las últimas décadas?

Voiello es un hombre de su tiempo. Advierte de los peligros, no quiere dejar nada al azar, no actúa como un santo, es secular en su religión, un hombre imperfecto que vive en la oscuridad para preparar el camino para los verdaderos hombres iluminados.

¿Consideraría trabajar en otras producciones relacionadas con su personaje o con temas religiosos?

Me divertí mucho vistiendo un disfraz real. El traje cardinal exuda su poder, me ayudó mucho en mi trabajo. Una mañana estaba esperando para comenzar a disparar, ya estaba disfrazado y una pareja de turistas españoles se arrodilló frente a mí y besó el anillo. Ya había entrado en sus vidas; sin hacer nada, ya significaba algo para ellos.

The new pope es el nuevo programa de Fox Premium series que llegará a Latinoamérica este 10 de abril y se estrenará cada viernes a las 9 p. m. en Perú.

La ficción estará disponible en su totalidad para los suscriptores premium de la aplicación del canal, quienes también podrán disfrutar de la primera temporada: The Young pope.