Mucho antes de que Crisis en Tierras Infinitas presente a Brandon Routh como el Hombre de acero, Nicolas Cage también dio vida al superhéroe de DC Comics en Superman lives.

Como se recuerda, el nombre del veterano actor fue mencionado por el showrunner del evento, Marc Guggenheim, para un posible cameo. No obstante, ahora se muestra arrepentido por haber esperanzado a sus fans con su aparición.

“Si nos acercamos a Persona X y Persona X dijo que no, que no quiero que el feed de Twitter de Persona X explote con comentarios: '¿Por qué no interpretaste el papel? ¿Por qué no apareciste en Crisis?”, explicó Guggenheim en el podcast Fake Nerd.

Luego de dar por entendido que sí se contacto con la estrella de Hollywood, explicó que así como él, muchos de otros entrevistados tenían distintas razones para no aparecer, pero no veía bueno entrar a detalle.

“Algunas personas están legítimamente ocupadas. Otras simplemente no tenían deseos. Algunas querían más dinero del que podíamos gastar. Hay una gran cantidad de razones por las cuales no aparecieron varios cameos”, finalizó.

¿Qué paso en Crisis en Tierras Infinitas?

Crisis en tierras infinitas unió a todos los héroes y villanos de las diferentes tierras del universo de Warner Channel. Es Monitor quien logrará que todas estas realidades lleguen a conectarse para evitar el plan de su maligna contraparte Anti-Monitor: destruir el multiverso y a todos su seres. De esta manera, los héroes serán la última línea de defensa de la Tierra.

Así reúnen a los héroes más grandes del mundo: Supergirl, Flash, Green Arrow, Batwoman, White Canary, The Atom y Superman para prepararlos ante la inminente crisis.