Para Netflix es de suma importancia renovar su catálogo cada cierto tiempo, es parte de las demandas del mercado y la compañía debe adecuarse frente a la competencia. Lamentablemente, esto amerita muchas veces tener que tomar decisiones que los espectadores no disfrutan.

Esto sucede por ejemplo cuando retiran el título de tu película o serie favorita. En algunas ocasiones, se han dado reclamos masivos a través de las redes sociales pidiendo que desista de la decisión, como en el caso de The OA, mientras que otras simplemente pasan desapercibidas.

Por ello presentaremos una lista con las series que de acuerdo al portal Sensacine, deberían tener una segunda oportunidad en la plataforma y poder así darle un final digno a sus respectivas historias.

Marianne

Luego de La Maldición de Hill House, esta producción hecha en Francia se apuntó como la siguiente obsesión de los fanáticos del género de terror y sí que causó pesadillas a más de uno. Cuenta la historia de una escritora llamada Emma, quien se da cuenta que el personaje que protagoniza sus novelas de terror ha llegado también al mundo real para hacerle la vida imposible.

Seven Seconds

Basada en la película rusa The Major, sigue a las personas involucradas en la investigación de la muerte de un niño y su familia que debe lidiar con la pérdida. La serie no estuvo pensada como serie limitada, pero Netflix decidió cambiar ese estado cuando dijo que no pensaba continuar con una segunda temporada. Lo único criticable es que era innecesariamente larga, pero definitivamente merece una oportunidad.

The OA

Esa rareza de Netflix sobre una mujer que reaparece luego de varios años de haber estado perdida despertó un fanatismo nunca antes visto. Se hace llamar a sí misma The OA y si eso no les parece raro, todo se complica cuando se descubre que antes de desaparecer era ciega y ahora ha recuperado la vista como por arte de magia. Se niega a contar al FBI y a su familia lo sucedido, pero arma un grupo de cinco personas de esa localidad para revelar toda la información.

Daredevil

La serie sobre el Hombre Sin Miedo pasó por un cambio de showrunner que le dio la mejor temporada de su corta existencia. La temporada con la que se despidió nos dejó a Bullseye como una importante amenaza, a Wilson Fisk haciendo un trato con el FBI para proteger a Vanessa y a Matt Murdock haciendo todo lo que está a su alcance para matar al criminal de Hell’s Kitchen.

Friends from College

La comedia dramática no regresará para una tercera temporada. Los fans quedaron decepcionados y Netflix no cambiará de opinión a pesar de que era una serie tan brillante que era capaz de ser divertida y dramática al mismo tiempo al contar las desventuras de un grupo de ex alumnos de Harvard que están cruzando los cuarenta años de edad.

Jessica Jones

Otra producción de Marvel que merece una oportunidad es la protagonizada por la superheroína y detective Jessica Jones. La serie llegó a una tercera temporada que expandió la historia del personaje principal al enfrentarse al villano Salinger, quien supo cómo torturarla, mientras el resto del elenco también presentó una importante evolución: Malcolm Ducasse empezó a trabajar para Jeri Hogarth y Trish descubre que tiene ciertas habilidades especiales por lo que emprenderá su camino como justiciera.

Spinning out

A pesar de contar con una gran base de fans, Netflix decidió cancelar Spinning Out poco después del estreno de su primera temporada. Este drama se centra en Kat Baker, una patinadora que luego de sufrir una aparatosa caída intenta recuperarse para poder cumplir sus sueños. La premisa es de lo más original dentro de la plataforma y las ficciones sobre patinaje artístico tienen público seguro, pero la compañía tendrá que reevaluar la propuesta antes de cualquier intento de continuarla debido a las críticas que recibió.