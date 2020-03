Paulina de la Mora envía mensaje por cuarentena: “Mé-tan-se a sus ca-sas"

Desde que la OMS alertara sobre la pandemia del coronavirus, el mundo se ha visto paralizado dando paso a que diferentes gobiernos tomen cartas en el asunto. Dentro de las medidas recomendadas están la distancia social y la declaratoria de cuarentena en ciudades e incluso países completos, sin embargo, algunos parecen no haber comprendido la gravedad del COVID-19.

Uno de los países que más demoró en tomar medidas para frenar la crisis sanitaria fue México. En consecuencia, aún hay muchas personas que no asumen las restricciones y siguen haciendo su vida de lo más normal. Es por ello que Cecilia Suarez, quien interpreta a Paulina de la Mora en La casa de las flores, ha enviado un contundente mensaje a quienes han decidido obviar las recomendaciones de prevención.

“Hola, ya sé que no esperaban verme de nuevo, bueno yo tampoco a ustedes, sinceramente. Pero hemos visto que no podemos dejarlos solos ni tantito porque bueno, se nos salen del huacal. Por favor, hagan caso, métanse a sus casas. ¿Qué andan haciendo en la calle? acaso no ven que te expones, expones a toda tu familia, por favor...”, indicó la actriz de la popular serie de Netflix al inicio de su mensaje.

“Ah... y también les quiero aclarar, nada que a la abuelita la cuidan nada más las chavas. No, Elenita y yo ya hablamos con Julian. Le dijimos que no, que la abuelita es abuelita de todas y todos, así que todas y todas le entramos a cuidarla. Así que nada, ya guárdense ¿Qué andan naqueando en la calle? ¡Métanse!”, agregó Cecilia Suarez fiel al estilo de su personaje.