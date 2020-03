Black Widow: se revela el destino de Taskmaster y Yelena Belova [SPOILERS]

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) siempre está plantando semillas para lo que está por venir y a la vez planear sus películas con años de anticipación.

Sin embargo, en la película de Black Widow de Cate Shortland, Marvel Studios mirará hacia el pasado y nos traerá una historia que se desarrolla principalmente entre dos películas anteriores de la franquicia: Civil War e Infinity War.

Eso también tiene sentido, ya que Natasha Romanoff conoció a su creador en Avengers: Endgame después de arrojarse de los acantilados de Vormir para que Hawkeye y la mitad del universo pudiera vivir.

Pero no solo mirará al pasado, ya que una de las escenas poscréditos de la película se verá lo que pasará en el futuro del UCM, lo que implica un giro bastante grande.

A continuación daremos spoilers de Black Widow, si no quieres saber sobre el final de la cinta protagonizada por Scarlett Johansson, no continúes.

Spoiler alert.

El guion de la cinta se ha filtrado y según se lee en comicbook, después de los créditos se revelerá que Yelena Belova y Taskmaster han estado trabajando juntos para Thaddeus Ross.

Y con Ross y Yelena como protagonistas de la serie de Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier, parece que la salida Natasha preparará el escenario para el futuro de UCM, a pesar de que la película es una precuela.

Black Widow actualmente carece de una fecha de estreno y el mencionado programa Disney Plus también podría retrasar su lanzamiento, por lo que queda esperar ver cómo encajan todas estas piezas para el desarrollo de la Fase 4 de Marvel Studios.