Debido a la propagación del coronavirus, muchas producciones han tenido que retrasar sus estrenos hasta nuevo aviso, tales como Rápidos y Furiosos 9, Mulan y Batman.

Una de ellas también es Black Widow que —debido a una información de Grace Randolph, creadora y conductora de Beyond the trailer— se creía que dejaría las salas de cines para llegar a la plataforma de Disney plus.

El supuesto fue publicado en Twitter por la especialista hace algunas semanas y muchos fans de Marvel comentaron su desacuerdo ante la tentativa, según indicó el portal web Tomatazos.

Blac Widow - Último adelanto de la película

Sin embargo, todo ello fue descartado por un nuevo reporte del conocido medio Comic book movie, donde aseguran tener nuevos detalles por parte de La casa del ratón.

La página web afirma que Disney no tiene pensado bajo ningún motivo estrenar Black Widow en su servicio de videos online, teniendo como principal objetivo llevarla a los cines.

La película recoge la historia del pasado de Natasha Romanoff, quien era una habilidosa espía de una organización rusa. La heroína estaba acompañada de su amiga Yelena Belova y de Red Guardian, interpretado por el conocido actor David Harbour.

La cinta abrirá paso a la Fase 4 del UCM, por lo que conocer la fecha de su estreno es muy importante para la continuación de los otros largometrajes de Marvel.