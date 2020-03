Guardianes de la Galaxia 3: dos héroes morirían en la siguiente película de James Gunn

La nueva película de los Guardianes de la Galaxia es una de las más esperadas por los seguidores de Marvel. Sus entrañables personajes y su argumento fueron claves para alzarse como una de las historias más interesantes en la Saga del Infinito. Ahora, con la Fase 4 del UCM a punto de iniciar, algunos cambios estarían por darse en la tercera entrega de Chris Pratt y compañía.

James Gunn, director de las cintas, confirmó recientemente que Kraglin regresaría en Guardianes de la Galaxia 3 y que la trama se desarrollaría después de los eventos de Avengers: Endgame. Sin embargo, un reporte del medio especializado We Got This Covered reveló que la producción contaría con un par de trágicas despedidas.

De acuerdo con las fuentes de WGTC, el borrador actual del guión contempla la muerte de dos de los Guardianes más queridos por el público. Según el medio, estos serían Rocket Raccoon y Nebula.

El informe de We Got This Covered establece que Nebula sacrificará su vida para salvar a los otros héroes, hecho que cerraría su propio arco de redención, mientras que Rocket sería víctima de High Evolutionary, nuevo súper villano de la película.

Mira aquí el tráiler de Guardianes de la Galaxia 2:

Las tristes desapariciones de los personajes marcarían además la última aparición en pantalla grande del equipo actual de los Guardianes de la Galaxia. Por lo pronto, Marvel tienen planes de producir una serie de televisión a forma de precuela basada en la historia de Gamora y Nebula que llegaría a Disney Plus, el nuevo servicio de streaming de Disney.