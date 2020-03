En la actualidad, Keanu Reeves es uno de los actores más aclamados en la industria del cine. No solo por su talento desplegado en las últimas producciones en las que participó, sino también por poseer innegable carisma, el artista se encuentra en el medio de una disputa entre Marvel y DC para definir cuál compañía ofrece el mejor contrato.

Si bien Warner Bros. tiene planes para que Reeves vuelva a hacer el papel de Constantine en una eventual secuela de la película original, ‘la casa de las ideas’ podría ya haber asegurado el ingreso del reconocido actor al MCU.

Según información del medio especializado We Got This Covered, Keanu Reeves era la opción más fuerte que Marvel tenía para interpretar el papel del superhéroe Ghost Rider. Ahora, una nueva actualización de los reportes indica que el borrador inicial del guion de Doctor Strange in the Multiverse of Madness contempla un cameo del alter ego de Johnny Blaze.

Esto significaría que, de mantenerse las intenciones de la compañía, la nueva cinta de Benedict Cumberbatch como el ‘hechicero supremo’ podría marcar el ingreso del protagonista de Matrix al Universo Cinematográfico de Marvel.

A pesar de que solo sería una aparición momentánea, el cameo serviría para preparar al personaje para futuras producciones donde tenga un rol mucho más importante. Aunque todo aún se trata de una posibilidad, los fanáticos esperan ver a Reeves dando vida a Ghost Rider en algún punto del viaje de Strange a través del Multiverso.