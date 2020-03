#QuédateEnCasa Cinco series de HBO y HBO GO se estrenan desde esta semana. Entre ellas regresa la premiada serie Insecure y se estrena ‘Batwoman’, esperada versión para los fanáticos de las historias de DC Comics.

PUEDES VER: Rodrigo De La Serna y Pedro Alonso: “El público se alineó con el paradigma de David contra Goliat"

RUN (2 de abril -10 p.m)

Escrita y producida por Vicky Jones y Phoebe Waller- Bridge (creadora de la exitosa Fleabag), la serie protagonizada por Merritt Wever (‘Godless’ ) y Domhnall Gleeson (‘Star Wars: The Rise of Skywalker y ´Ex Machina'), sigue a una mujer cuya vida monótona cambia totalmente cuando recibe un mensaje de texto de su novio de universidad. Él la invita a “dejarlo todo” y encontrarse en Nueva York para cumplir el pacto que hicieron hace 17 años: si alguno de ellos enviaba la palabra ‘RUN’ y el otro respondía igual, se encontrarían en la estación Grand Central para viajar por los EE. UU.

INSECURE (12 de abril – 9.30 p.m)

La serie estrena su cuarta temporada que tendrá 10 episodios. Para los nuevos espectadores de esta historia, es una comedia dramática nominada a los premios Globos de Oro y Emmy. Las amigas Issa (Issa Rae) y Molly (Ivone Orji), enfrentan el día a día con desventuras que incluyen escenarios racistas. En la cuarta entrega, Issa persigue un proyecto que la apasiona y Molly “navega por primera vez en una relación real”.

BATWOMAN (17 de abril-8 p.m)

El canal nos transportará en 22 episodios a la sombría ciudad de Gotham. Kate Kane es interpretada por Ruby Rose. “Tres años luego de la misteriosa desaparición de Batman, Gotham es una ciudad desesperada y ahora Kate hará todo lo que esté a su alcance para combatir a la psicótica Alice (Rachel Skarsten)”. La serie seguirá a Kate desde antes de convertirse en la heroína.

BAD EDUCATION (25 de abril- 8 p.m)

Inspirado por eventos reales, Frank Tassone (Hugh Jackman) y Pam Gluckin (Allison Janney) reinan sobre un distrito escolar de Long Island, uno de los mejores de la nación, promoviendo admisiones récord a universidades e incrementando el valor de la propiedad. “Pero cuando surge un esquema de malversación de fondos que amenaza destruir todo lo que han construido, Frank se ve obligado a mantener el orden y el secreto”, de cualquier forma.

I KNOW THIS MUCH IS TRUE (27 de abril 8 p.m)

Del aclamado escritor y director Derek Cianfrance (The Place Beyond the Pines), es una miniserie dramática de seis partes. Protagonizada por el ganador del Emmy y nominado al Óscar, Mark Ruffalo, la historia habla de los hermanos gemelos idénticos Dominick y Thomas Birdsey, en una historia familiar de traición, sacrificio y perdón.