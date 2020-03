La casa de papel 4: el secreto mejor guardado de Bogotá en la serie de Netflix

La cuarta temporada de la Casa de papel está por estrenarse y podrás verla el próximo 3 de abril a través de Netflix. En ese sentido, los actores vienen promocionando su regreso y en esta ocasión vamos a conocer a Hovik Keuchkerian, quien interpreta al experto soldador Bogotá.

El actor nacido en Líbano, de madre española y padre armenio, llegó a Madrid a mediados de los 70 y cambiaría por completo su vida al encontrarse con el arte en sus diferentes formas, tal como lo reveló en una entrevista con el portal de los Golden Globes.

PUEDES VER: Hogar: la nueva película española que conquista Netflix

La figura de la Casa de papel explicó cómo su pasión por el boxeo le dio un título de peso pesado y le ha servido en su nueva carrera. “Yo soy un tipo que no he ido a la universidad, yo terminé la escuela secundaria. Y a partir de ahí salté al mundo. Para mí, y lo he dicho siempre, mi universidad ha sido el boxeo", declaró. "Todo lo que aprende cualquier boxeador, si luego es capaz de filtrarlo, analizarlo y de colocarlo en otro lugar, te sirve para ser actor y para ser cualquier otra cosa en la vida”, comentó.

Un claro ejemplo de esto es él mismo, quien ha explorado diferentes corrientes artísticas y actualmente ha logrado formar parte del reparto principal de una de las series más importantes de España.

“Cuando tenía 20 años abrí mi gimnasio, fui boxeador y eso me llevó a acabar un poquito quemado del mundo del boxeo, a perder la pasión. Me llevó a momentos complicados. Yo ya escribía, eso me llevó a la comedia, que a su vez me llevó a la interpretación. Supongo que será ese momento que a cualquier persona le llega en la vida, que yo creo que a todos nos ha pasado, en el que el estómago te pide ir por un lado, la cabeza te pide ir por otro, el corazón no sabe qué hacer y llega un momento en que te acabas dando cuenta de que cuando aciertas es porque te has fiado de tu instinto y cuando fracasas también”, finalizó el intérprete.