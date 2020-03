Hogar: la nueva película española que conquista Netflix

Netflix parece haber encontrado la fórmula del éxito con los títulos españoles y ha decidido no solo producir, sino también comprar producciones de España y distribuirlas. En ese sentido, recientemente se estrenó Hogar, un thriller que toca temas como el acoso y la obsesión.

La nueva película está protagonizada por Mario Casas y Javier Gutiérrez, quienes se verán envueltos en un vaivén de situaciones que llaman a la reflexión en torno a la salud mental, el manejo de la frustración y la violencia intrafamiliar.

El filme sigue a Javier Muñoz, un hombre exitoso que se encuentra al borde del abismo profesional y emocional. Este pasa de tener una vida “perfecta” a ser una persona en decadencia debido a que su visión en el trabajo ya no parece apta para el mundo laboral. Es decir, su edad no lo beneficia. Al no encontrar empleo debe cambiar el estilo de vida de su familia, pero no está dispuesto a hacerlo. Por ese motivo, hará hasta lo imposible para recuperar lo que perdió.

A los protagonistas los acompañan Bruna Cusí y Ruth Díaz. Cabe mencionar que la historia de pronto resulta un tanto predecible, pero todo esto es por el bien de la trama y el espectador lo agradecerá en el transcurso de los noventa minutos que dura el largometraje. Hogar es una película que te engancha de principio a fin y ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming.