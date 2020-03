Deadpool: revelan secreto detrás del cameo de Stan Lee [VIDEO]

Un elemento básico de cualquier película de Marvel, incluidas las que están fuera del UCM, siempre fue el cameo de Stan Lee. Las apariciones del fallecido escritor de cómics y creador de decenas de superhéroes son recordadas por millones de personas.

Lee falleció en 2018, pero aun así logró hacer más de 60 cameos en varias películas y programas de televisión a lo largo de los años. Quizás el más memorable de todos fue su aparición en Deadpool.

En la película, interpreta a un DJ en un club de striptease que presenta “Chastity to the stage”. Pero según el creador de Deadpool, Rob Liefeld, Lee no hizo la escena en el set. En cambio, estaba solo frente a una pantalla verde y luego lo colocaron en el club de striptease.

“Y aquí vamos al cameo más grande de todos los tiempos”, dijo Liefeld durante un comentario que hizo con Brandon Davis de ComicBook.com. “Lo grabaron de forma aislada y luego lo pusieron en el club de striptease”, finalizó el escritor.

¿Pensaron que podría tener un ataque al corazón frente a un grupo de mujeres desnudas? ¿Quién sabe? Sin embargo, de todos sus cameos, este es uno de los mejores.

Otro de los más recordados es el de la biblioteca, visto en The Amazing Spider-Man. Allí, está escuchando música en primer plano mientras Spider-Man y el Lagarto destruyen la habitación detrás de él.

Es lamentable que en las nuevas películas de Marvel, el mítico Stan Lee ya no aparezca. Sin embargo, es probable que se le haga un homenaje al nombrarlo o que su apellido aparezca en un cartel publicitario de alguna escena.