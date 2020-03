Justice League Dark: Keanu Reeves podría volver como Constantine [VIDEO]

Hace 15 años que el mundo de Constantine fue llevado por primera vez a la pantalla grande. El carismático detective de lo paranormal fue creado originalmente por Alan Moore y contaba con una gran legión de fieles fans emocionados por ver al antihéroe en acción.

Entonces, Keanu Reeves dio vida al personaje, pero el decepcionante estreno de la película terminó por enterrar toda posibilidad de una secuela. Una triste realidad que podría cambiar ahora que el universo extendido de DC planea realizar producciones más arriesgadas.

Cabe resaltar que el actor es uno de los más populares en Hollywood, luego de reinventar su carrera con la saga cinematográfica de John Wick. Una oportunidad que Warner Bros no piensa desaprovechar para proponerle interpretar al personaje nuevamente en Justice League Dark.

De acuerdo a We got his covered, los ejecutivos del estudio están interesados en llevar a cabo la película e insisten en el regreso de Reeves para liderar al equipo de superhéroes.

Liga de la justicia oscura

De esta manera, la mayor diferencia entre este proyecto y la versión animada del 2017 sería que Constantine reemplazaría a Batman como el jefe a cargo.

¿De qué trata Justice League Dark ?

En todo Metropolis, Gotham y Washington D.C., los asesinatos violentos son cometidos por personas que piensan que sus víctimas son criaturas demoníacas.

Ante esto, Batman forma la Liga de la Justicia Oscura, un nuevo equipo de especialistas en artes oscuras que es encabezado por John Constantine. El grupo debe revelar el misterio de una plaga sobrenatural y enfrentar a los poderosos villanos detrás del asedio.