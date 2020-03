The Walking Dead es quizá una de las ficciones más icónicas del presente siglo. Desde su estreno en 2010, la serie no ha dejado de ganar seguidores alrededor del mundo, debido a su atrapante narrativa que sitúa a sus espectadores en un futuro distópico y apocalíptico.

Actualmente, The Walking Dead se encuentra en su décima temporada y, aunque ya haya pasado su pico más alto de popularidad, la serie se ha mantenido dentro de las favoritas del público. Sin embargo, con el punto final puesto por Robert Kirkman a los cómics el año pasado, el show de televisión de AMC podría acabar antes de lo esperado.

De acuerdo con información que el medio especializado We Got This Covered liberó en noviembre de 2019, la productora estaría pensando finalizar la serie en la temporada número 12. Una nueva actualización del reporte concluye que el equipo detrás de The Walking Dead no ha cambiado de opinión. Luego de que se confirmara la undécima entrega el año pasado, es probable que la última temporada sea anunciada este año.

Mira aquí el tráiler de la temporada 10 de The Walking Dead:

Ya en 2014, el productor David Alpert reveló que había planes hasta la temporada 12. Según WGTC, este dato no sería menor, pues encaja con la cantidad de cómics que quedan para adaptarse. Todavía hay cuatro volúmenes de material por abordar, asegura el medio.

Aún restan tres episodios más por estrenarse en la presente entrega de The Walking Dead, por lo que los fanáticos de la serie podrán ver a sus personajes favoritos en su lucha por sobrevivir al apocalipsis zombie por un tiempo más.