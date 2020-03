Netflix: películas que se van de la plataforma en abril de 2020 [VIDEO]

Como es costumbre, Netflix renueva cada mes todo su contenido para traer más novedades sobre películas, series y documentales para todos los gustos y edades, como la tercera temporada de Élite o la cuarta entrega de La casa de papel, siendo algunas de las ficciones españolas más populares del servicio de videos online.

Sin embargo, también retira varios títulos que, por un considerable periodo, sirvieron de entretenimiento a los miles de usuarios que están suscritos a la plataforma de streaming.

Piratas del Caribe - Tráiler

El aro, Harry Potter y Piratas del Caribe, son algunos largometrajes que ya no estarán disponibles en abril, por lo que es el momento perfecto para disfrutar de sus historias antes de su salida.

Películas que dejan Netflix en abril de 2020

Ghost in the shell - 28 de marzo

El aro – 31 de marzo

Batlle: Los Ángeles – 31 de marzo

Oz, el poderoso – 31 de marzo

xXx: the return of Xander Cage – 31 de marzo

Harry Potter y el misterio del príncipe – 1 de abril

Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra – 1 de abril

La cenicienta – 1 de abril

Alexander and the terrible, horrible, no good, very bad day – 1 de abril

Dirty dancing – 1 de abril

Crossroads – 1 de abril

Poseidón – 1 de abril

Bad teacher – 1 de abril

Películas infantiles que se van de Netflix en abril 2020

Lluvia de hamburguesas 2 – 1 de abril

Bolt – 1 de abril

Los Pitufos 2 – 1 de abril

Descendientes 2 – 1 de abril

Gravity falls - 1 de abril

Tinkerbell y la bestia de Nunca jamás - 1 de abril

Toy story: olvidados en el tiempo - 1 de abril

El diario de Mika - 8 de abril

Aventuras con los Fratts - 15 de abril

Daniel tigre - 15 de abril