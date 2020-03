Marvel sigue marcando una revolución en el mundo de los cómics. Esta vez lo hace a través de la historia sobre los Nuevos Vengadores, los cuales pertenecen al universo de Old Man Logan.

La serie de cómics, que para muchos lectores cuenta con una estética parecida a la de Mad Max, dejó huella entre los fanáticos de la Casa de las Ideas.

Ahora que Old Man Logan pertenece al universo 616, la realidad post apocalíptica vista en los números de la historieta se estaba perdiendo.

Por tal motivo, distintos creativos decidieron “revivir” el mundo en donde habitan las versiones envejecidas de los superhéroes más famosos del planeta.

Avengers of the Wastelands es el cómic en donde se explorará aquel mundo desértico. Con un total de cinco números, estará a cargo de Ed Brisson, mientras que los dibujos llegarán por parte de Jonas Scharf.

El primer número continúa la historia que comenzó en 2008 con Old Man Logan, luego con Old Man Hawkeye , Old Man Quill y Dead Man Logan.

Los nuevos Vengadores serán Dani Cage, la hija de Luke Cage y Jessica Jones, quien será la nueva Thor; Dwight, quien ha tomado posesión de la tecnología Ant-Man; y un nuevo Hulk.

Entre los tres personajes, la que más llama la atención es la ‘Diosa del Trueno’, ya que millones de fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) creen que esta decisión influirá en la próxima película dirigida por Taika Waititi.