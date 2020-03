Élite estrenó su tercera temporada y alcanzó bastante éxito entre la comunidad de fanáticos, tal fue el caso, que muchos usuarios de Netflix reportaron en Twitter que su servicio colapsó en el estreno de la serie.

Y tras salir a la luz varios misterios, como el culpable de la muerte de Polo y el conflicto amoroso de algunos personajes, una duda que ha rondado entre los seguidores de la ficción es si la popular actriz Danna Paola regresaría para la cuarta entrega.

Élite - Casting de Danna Paola

Ante el enigma, el portal web de noticias Tomatazos indicó que el reportero de Fórmula Espectacular, Gabriel Cuevas, comentó acerca de la situación de la artista mexicana, quien tendría algunos motivos que le impedirían regresar a la serie española.

“Como a ella no le gustó cómo los productores manejaron la tercera temporada… Le dijo a la gente de Netflix que no quería participar en la cuarta entrega porque no le gustó cómo se maniobró a su personaje”, declaró el periodista.

También recalcó que el giro que tuvo Lucrecia al final de Élite 3 no fue lo esperado. “Todo esto porque en la tercera temporada no quedó muy contenta cómo trataron su personaje porque dejó de ser la bitch y se volvió la buena”, finalizó Cuevas.

Aunque la actriz no ha desmentido la información del reportero, algunos fans consideran sospechosa la salida de Danna Paola tras un mensaje que publicó en su Instagram hace unos días, agradeciendo su papel en la serie de Netflix.

“Lucrecia, qué suerte que hayas llegado, que fortuna compartir costillas y sombras, desde esas noches frías de enero soñando despierta para salir a cazar al amanecer, hasta el día de hoy que no dejo de disfrutarte y aprenderte tanto. Nadie nos dice que no, y aquí estamos. Queen of drama y la p... ama”, compartió la actriz.

Solo queda esperar un anuncio oficial por parte de la producción de Élite para conocer si Danna Paola continuaría en la cuarta temporada y tendría más historia dentro de la serie.