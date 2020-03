Hugh Laurie contó qué haría Dr. House para combatir el coronavirus [VIDEO]

Hugh Laurie se ha vuelto tendencia en las redes sociales, luego de que decenas de fans traigan al recuerdo a uno de sus personaje más populares, el Dr. Gregory House.

A través de su cuenta de Twitter, el británico opinó sobre la pandemia de coronavirus en el mundo y la reacción que tendría el irónico médico de enfrentarse a esta enfermedad en la ficción.

Con cibernautas debatiendo sobre cuál sería el accionar del Dr. House ante esta emergencia médica, Hugh Laurie indicó que si bien no puede hablar por el médico de televisión, ya que en la serie no pasó una situación similar, sí puede enviar un mensaje a todos los fans.

"No puedo hablar por House, obviamente, debido a que nadie me escribió un guion para que lo interprete, pero estoy bastante seguro de que él diría que el coronavirus no es ‘un caso por resolver’, porque esto es una pandemia, no un problema que requiera de diagnóstico ". Agregó: “La única forma de resolverlo esto es estando juntos manteniendo las distancias”.

Hugh Laurie y su mensaje sobre el coronavirus y el accionar del Dr. House - Fuente: difusión

Fanáticos no se demoraron en reaccionar tras su mensaje recordando momentos y frases del personaje de la serie de Fox. “Dr. House nos está diciendo que nos quedemos en casa, ¿por qué no le hacen caso?” y “Lo que empezó como un meme terminó con Hugh Laurie diciéndonos que no salgamos a la calle", son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.

Dr House y la histeria colectiva

¿Qué es Dr. House?

La serie estadounidense tuvo ocho temporadas y fue transmitida entre 2004 y 2012. Con un reparto liderado por Hugh Laurie, el actor estuvo acompañado por Robert Sean Leonard (Dr. Wilson), Lisa Edelstein (Dr. Cuddy), Jesse Spencer (Dr. Chase), Jennifer Morrison (Dra. Cameron) y Omar Epps (Dr. Foreman).

A casi ocho años del final de la serie médica, los fans todavía recuerdan con cariño a Gregory House, caracterizado por su humor ácido y la capacidad de resolver casos médicos muy complejos.