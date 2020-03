Los seguidores del cine de artes marciales aún recuerdan el histórico encuentro ficticio que se dio entre Bruce Lee y Chuck Norris.

Esto ocurrió en la película El regreso del dragón, estrenada en 1972, la cual es considerada como un clásico del cine. El combate se grabó en el Coliseo Romano, ubicado en Italia, en donde el vencedor fue el fallecido Bruce Lee.

Sin embargo, pocos saben como es que Chuck Norris fue elegido para el papel de antagonista. Esto se supo gracias a una entrevista que brindó el actor a principios de los noventa al New York Times.

Norris indicó que conoció personalmente a Bruce Lee en 1968, cuando estaba a punto de combatir por el título mundial de karate en el Madison Square Garden de Nueva York.

“Luego de que yo ganase ese título, el productor me presentó a Bruce. Comenzamos a hablar y nos compenetramos mucho en la conversación, por lo que me dijo que entrenemos juntos cuando vayamos a Los Ángeles. Así que volvimos y estuvimos entrenando juntos un par de años”, contó Chuck Norris,

Además, confesó que, en su calidad de luchador profesional, no deseaba tener un combate real con Bruce Lee, “porque él tampoco quería eso”.

Tiempo después Bruce viajó a Hong Kong para seguir con su carrera de actor, por lo que Chuck no sabía nada de él. Sin embargo, años después recibió una llamada del Dragón.

“Un día me llamó y me dijo: Chuck, he hecho dos películas en Hong Kong y he tenido enorme éxito y ahora estoy haciendo una en el Coliseo Romano con una pelea como dos gladiadores. Yo quiero que tú seas mi oponente.

“Yo le dije: Bruce, y ¿quién gana esa pelea? “Yo la gano. Yo soy la estrella”. Oh, veo que quieres ganarle al campeón mundial. “No”, dijo Bruce, "quiero matar al campeón mundial”, finalizó Chuck Norris.

Lo que vino después es conocido por millones de personas, pues ambos lograron ponerse de acuerdo y finalmente protagonizaron una de las peleas a puño limpio más recordadas en la historia del cine de artes marciales.