Patty Jenkins es uno de nombres que ha empezado a sonar con más fuerza en la industria cinematográfica, luego del rotundo éxito de Wonder Woman, la primera película de la guerrera amazónica del universo extendido de DC.

Sin embargo, pocos fans conocen que la cineasta trabajó para Marvel Studios y le fue encomendada la dirección de Thor 2, un proyecto que finalmente terminó a cargo de Alan Taylor. Como se recuerda, Jenkins abandonó el cargo de directora por diferencias creativas, pero hoy dio a conocer las razones de su decisión.

A través de una entrevista para Vanity Fair, la artista reveló que no creía poder hacer una buena película con el guión que estaban planeando hacer, por lo que se retiró de la producción en buenos términos.

“Creo que habría sido un gran problema, habría sido mi culpa. Habría parecido: ‘Oh, Dios mío, esta mujer lo dirigió y se perdió todas estas cosas’. Esa fue la única vez en mi carrera en la que realmente sentí: Haz esto con otro director y no va a ser un gran problema. Y tal vez lo entiendan y lo amen más que yo”, explicó.

Tras estas palabras, enfatizó que un director no puede hacer películas en las que no cree. “La única razón para hacerlo sería demostrarle a la gente que sí puedo, pero no habría probado nada si no tuviera éxito. No creo que hubiera tenido otra oportunidad. Y así, estoy súper agradecida”, finalizó.

Pese a todo tipo de discrepancia, Patty Jenkins se mostró agradecida con Marvel Studios por arriesgarse con una cineasta cuando eso aún no estaba “de moda”.