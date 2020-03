Marvel: Robert Downey Jr. tendría participación especial en Spiderman 3

Después de su sacrificio por la humanidad en Avengers: Endgame, muchas personas dieron por finalizada la participación de Robert Downey Jr. en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, las siguientes producciones de ‘La casa de las ideas’ estarían considerando incluir algún rol para el popular ‘Ironman’.

Con la noticia de que tendría un cameo en Black Widow —película que dará inicio a la Fase 4 del UCM—, se acaba de abrir otra posibilidad para que la estrella de cine vuelva a interpretar a Tony Stark.

Según información del medio especializado We Got This Covered, Marvel planea una participación especial de Robert Downey Jr. en Spiderman 3, la siguiente cinta de la saga de Tom Holland como el Hombre Araña.

Mira aquí el tráiler de Spiderman: Far from Home:

De acuerdo con el reporte de WGTC, el cameo del actor se daría a través de un servicio de inteligencia artificial para ayudar a Holland en algún momento de la ficción. A pesar de que se configura como una breve intervención, el medio asegura que el regreso de Robert Downey Jr. a la compañía se encuentra en el borrador más reciente del guion.

La posibilidad de que la estrella de cine que interpretó al ‘hombre de hierro’ durante las primeras tres etapas del UCM reaparezca en forma de A.I. es cada vez más alta. Anteriormente, un informe del mismo medio reveló que ‘la casa de las ideas’ contará con Downey Jr. como ayudante virtual de Riri Williams en Ironheart, el próximo show de televisión que prepara la compañía.