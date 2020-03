Nuevos personajes se avisaron en el futuro de Marvel. Luego de haber puesto fin a la ‘Saga del Infinito’ con Avengers: Endgame, la compañía ya se encuentra trabajando en sus próximos proyectos más allá de los retrasos imprevistos que ocasionó la expansión del COVID-19 en su calendario de producción.

Con la compra de Fox realizada por Disney, los fanáticos aún esperan algún indicio de que ‘la casa de las ideas’ pueda incluir a los X-Men y a Los 4 Fantásticos oficialmente en el UCM. Según información del medio especializado We Got This Covered, uno de estos grupos de superhéroes estaría cerca de regresar a la pantalla grande de la mano de Marvel.

De acuerdo con WGTC, Los 4 Fantásticos marcarían su introducción al Universo Cinematográfico de la compañía en la escena post-créditos de Capitana Marvel 2, la siguiente entrega en solitario de Brie Larson como Carol Danvers.

El medio afirma que esta secuencia tendrá lugar en el Reino Cuántico, donde podrán verse los rostros de Reed Richards (Mr. Fantástico), Susan Storm (Mujer Invisible), Johnny Storm (Antorcha Humana) y Ben Grimm (Mole). Esto confirmaría que, para cuando Capitana Marvel 2 sea estrenada, el elenco principal del primer equipo de superhéroes de Marvel ya estaría definido.

Mira aquí el tráiler de la última película de Los 4 Fantásticos:

A pesar de que aún no se cuenta con la confirmación de la compañía, tendría sentido que, eventualmente, estos héroes compartan pantalla debido a su vínculo con el Reino Cuántico. Marvel ya estaría preparando el ingreso de sus históricos personajes al universo de los Avengers.