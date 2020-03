El hoyo se ha convertido en una de las películas más populares en el servicio de streaming de Netflix en estos últimos días. Su atmósfera distópica y atrapante envuelve al espectador y lo hace sentirse una más de las personas que esperan su ración diaria de alimentos en el Centro Vertical de Autogestión.

Sin embargo, muchos espectadores quedaron anonadados con el sorpresivo final de la cinta. Si bien Goreng llega al piso final de El hoyo, su encuentro con Trimagasi sugeriría su muerte. ¿Qué es lo que en realidad sucedió? Don Quijote de la Mancha, el libro que escogió el protagonista para adentrarse en la tétrica prisión, sería la clave.

Según un artículo del medio español Esquire, la novela de Miguel de Cervantes Saavedra contiene la llave para poder entender el extraño cierre de la cinta. Repasar el último fragmento del libro que lee Goreng da más luces acerca lo que sucede en el piso 333 de El Hoyo.

“El grande que fuera vicioso, será vicioso grande y el rico liberal será un avaro mendigo. Que al poseedor de las riquezas no le hace dichoso tenerles, sino gastarlas. Y no el gastarlas como quiera, sino saberlas bien gastar”, le recita el protagonista a su primer compañero de celda.

Mira aquí el tráiler de El hoyo:

Pero eso no sería todo. De acuerdo con el medio, el mismo Cervantes da otra pista con el párrafo siguiente de la novela que Goreng no llega a leer: “Al caballero pobre no le queda otro camino sino el de la virtud, siendo afable, bien criado, cortés y comedido, y oficioso, no soberbio, no arrogante no murmurador, y, sobre todo, caritativo…”.

Ese caballero sería Goreng, además de Baharat. Ambos personajes bajan en la plataforma piso por piso intentando convencer a las demás personas (a través del diálogo o la fuerza) de racionar la comida, pero a medida que siguen descendiendo, van encontrándose con la peor cara del ser humano.

Así, la presencia de Don Quijote de la Mancha es vital para la construcción del final de El hoyo: el de arriba se queda arriba y el de abajo se queda abajo. No es posible cambiar la sociedad, apenas si es posible cambiar a uno mismo y seguir “el camino de la virtud”.