Wexler vs. Goodman, el nuevo episodio de Better Call Saul, presentó algunas referencias de Breaking Bad y una muy clara sobre Jesse Pinkman. Esto ha emocionado a sus seguidores, quienes están ansiosos de que las historias se entrelacen.

Cuando Roberts aparece en este capítulo que se emite semanalmente a través de Netflix, él está teniendo una conversación por teléfono. Si bien no se puede oír quién está en el otro extremo, la esencia de la conversación es clara, intercambian mensajes con alguien sobre una zarigüeya debajo de su porche.

Pues bien, esto hace referencia al episodio de Breaking Bad, Fly, y algo que Jesse le contó a Walt sobre su tía Ginny. Como una de sus muchas conversaciones mientras no puede abandonar la superlab de Gus, Jesse le pregunta si alguna vez ha tenido un animal salvaje atrapado en su casa, a lo que responde que no y el cocinero comienza a contarle acerca de una zarigüeya debajo de su casa, cuando le pertenecía a su tía.

“... No es tanto que quedó atrapado, sino que estaba viviendo allí, ¿sabes? Debajo de la casa. .. Fue solo una perra total salir. Tomó una eternidad. Vino un tipo. Puso todas estas trampas y todo. Y él, finalmente lo consiguió. Pero mi tía, ya sabes, ella no lo creía. Quiero decir, ella seguía insistiendo en que todavía podía escuchar la cosa. Y no podías decirle nada diferente”, menciona en un primer momento.

El compañero de Walter White menciona que su tía está obsesionada con el animal, y parece que podría ser un escenario similar al que estamos escuchando en Better Call Saul, especialmente al comienzo.

La línea de tiempo coincide aproximadamente entre los dos casos, ya que esto es unos años antes de Breaking Bad, por lo que es posible que se discuta aquí del mismo asunto. El detective Roberts menciona el control de animales y se refiere a la persona en el otro extremo del teléfono como “Señor”, por lo que incluso está hablando con el mismo Jesse, quien estaría llamando en nombre de su tía.