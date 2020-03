Star Wars: revelan cómo debió lucir Dark Rey en Rise of Skywalker

Star Wars: The rise of Skywalker fue estrenada el año pasado y lamentablemente no logró llenar las expectativas de todos sus seguidores. No fue una mala película, pero se hicieron notar las diferencias y cambios que se dieron en medio de la producción.

Pues bien, se ha revelado una nueva pieza de arte conceptual y nos da una idea de cómo era el diseño original de la versión del Lado Oscuro de Rey que pudimos haber visto en el largometraje y, sin lugar a dudas, es bastante distinto a lo que vimos en pantallas.

En la película descubrimos el aspecto oscuro y siniestro de Rey como parte de una visión que la protagonista tuvo, lo que se observó claramente fue la opción que se terminó seleccionando en el desarrollo, pero en realidad, lo que pudimos ver es la imagen que compartimos a continuación.

Star Wars

Este diseño forma parte de las piezas de arte que serán publicadas en The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker, un libro sobre la última película de la saga. De acuerdo a su autor Phil Szostak, la capa de esta Dark Rey está descrita como “una entidad oscura fluyente” que se pensaba que aumentaría “la vibra apropiadamente incómoda” que esta versión del personaje caída al Lado Oscuro tendría en pantalla.